Apple Yakında Yeni iPad Pro
Söylentilere göre Apple, bu ay bize bu dört yeni iPad Pro'yu tanıtmayı planlıyor!
Mac Otakara'nın hazırladığı rapora göre, 2017'nin iPad Pro serisi Apple'ın Mart'taki etkinliğinde açıklanacak. Seride dört farklı performans tableti modeli olması bekleniyor. Özellikle etkinlikte 7.9-inç, 9.7-inç, 10.5-inç ve 12.9-inçlik tabletlerin açıklanacağı söyleniyor.
Analiz uzmanları 7.9-inç iPad Pro'nun iPad mini 4'ün yerine geçeceğini, 9.7 ve 12.9-inçlik modellerin ise şu an piyasada ki iPad Pro'ların devamı niteliğinde olacağını söyledi. Analist Ming-Chi Kuo,10.5-inçlik modelin de yeni nesil iPad Pro'ların geçiş modeli olacağını söyledi.
Mac Otakara ayrıca 10.5-inç iPad'ın çerçevesiz olacağını açıkladı, bu da Apple'ın gelecekte eğimli ekranlara geçeceği söylentisini tekrar canlandırdı. Ayrıca, rapora göre Apple düzenlenecek olan etkinlikte iPhone SE'nin 128GB sürümünü tanıtacağı iddia ediliyor.
Mart ayı geldiğinde bu söylentilerin doğruluk payının ne kadar olduğunu hep birlikte göreceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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