Apple, Yarışmasının Kazananlarına Ödeme Yapacak
Düzenlediği bir fotoğraf yarışmasındaki tutumu ile eleştirilen Apple, geri adım atmak zorunda kaldı
- Doğan Kürşat Aktaş
#ShotOniPhone etiketi ile Instagram platformunda ve birçok diğer sosyal medya ağında farklı fotoğrafçıların iPhone akıllı telefonları çektiği etkileyici kareleri paylaşan Apple, aynı isimle düzenlediği bir yarışma sonucunda fotoğrafçıların tepkisi ile karşılaştı.
Geçtiğimiz hafta içerisinde iPhone fotoğraf yarışmasını duyuran Cupertinolu teknoloji devi, yarışmanın kazananlarına fotoğraflarını Apple Store ve firmaya ait billboard reklamları üzerinde görmeleri şansını tanıyacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Twitter ve Instagram üzerinden birçok kullanıcı, Apple'ın yarışmasını kazanmak için iPhone'ları ile çektikleri kareleri paylaştı ancak bazı kullanıcılar ise Apple'ın herhangi bir para ödülü sözü vermemesini tepkiye karşıladı.
Dear @Apple, this was #ShotOnIphone, but I'd rather not be #ExploitedByApple. You are a super-rich company. You should #paythephotographers. pic.twitter.com/IUObboK3GJ— David Hobby (@strobist) 23 Ocak 2019
Fotoğrafçı David Hobby, Apple'a yönelik Twitter gönderisinde Apple'ın fotoğrafçıları "kullanmasından" duyduğu sıkıntıyı dile getirerek Apple'ın zengin bir şirket olduğunu ve fotoğrafçılara ödeme yapması gerektiğini belirtti.
Apple ise, görünüşe bakılırsa bu bakış açısına ikna oldu ve yarışma hakkında yaptığı son duyurusunda bu durumu düzelteceğini açıkladı:
"Apple, sanatçıların çalışmalarının karşılığını almaları gerektiğini güçlü bir şekilde inanmaktadır. Finale kalan 10 fotoğrafın sahipleri, söz konusu fotoğrafları billboard ve Apple pazarlama kanallarında kullanmamız karşılığında lisans ücretlerini alacaklardır."
Apple; akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarını kreatif alanlarda çalışan kullanıcılara pazarlamak için olağanüstü bir efor sarf ediyor ve teknoloji devi, bunun karşılığında günümüzde etkileyici ölçüde geniş ve sadık bir kullanıcı kitlesine sahip oldu. Ancak Apple'ın fotoğraf yarışması için gösterdiği ve fotoğrafçıları rahatsız eden bu tutumu, şirketin bu alana gösterdiği ilginin sınırlarını gösterir nitelikte. Küresel bir stok fotoğraf pazarının ve internet üzerinde birçok bedava fotoğraf kaynağının bulunduğu dijital çağda şüphesiz ki profesyonel fotoğrafçılar anlamlı bir kazanç elde etmek için birçok engelle karşılaşıyorlar.
Apple, konu hakkındaki sorulara ise henüz yanıt vermedi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın