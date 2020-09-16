Apple yeni "Apple Express" Planları İçin Testlere Başladı.

Apple, henüz planlanması tamamlanmamış olsa da yeni "Apple Express" mağazalarını denemeye başladı...

  • Levent Öztürk
Apple yeni "Express" mağaza tarzını deniyor...

Apple, COVID-19 salgınının ardından mağazalarının nasıl çalışacağı konusunda çeşitli denemeler yapıyor ve bu amaçla da Apple Express adını verdiği yeni bir mağaza biçimi oluşturdu. 9to5Mac'in bildirdiğine göre bu mağaza şu anda firmanın Burlingame, Kaliforniya'daki konumunda deneniyor. Var olan mağaza kapatıldı ve çalışanların aynı anda sadece bir kişiye hizmet verebilecekleri küçük bir cam bırakıldı.

Bir ürünü online olarak önceden sipariş eden müşteriler burada sırada bekledikten sonra ürünlerini alabiliyorlar ve genius bar randevuları da aynı camda hallediliyor. Haberde belirtildiği üzere bu, henüz tamamlanmamış ancak kullanılabilir bir deney ve Apple'dan alıştığımız ve beklediğimiz ince ayarları tamamlanmış değil. Ancak salgın devam ederken, sınırlı miktarda bile olsa hizmet sunulabilmesi Apple müşterilerini mutlu etmeye katkıda bulunacak.

Bu yaklaşımda ilginç olan kısım ise, Apple'ın yeni bir iPhone yayımını takip eden muazzam uzunluklardaki sıralarla nasıl başa çıkacağı olacak. Bir kaç ay içerisinde yeni akıllı telefonların yayımlanması ile beraber firmanın bu durumla başa çıkmak için bir plana ihtiyacı olacağı kesin. Sonuç olarak, özellikle şu anda, Tim Cook'un insanların Apple Mağazalarında saatlerce gruplar halinde beklemelerini istemediği rahatlıkla söylenebilir.

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