Apple, Yeni iPad Mini Üzerinde Çalışıyor; Büyük Bir Yenilik Bizi Bekliyor

Apple, kısa bir süre önce iPhone 11 modellerinin performansını sunan "bütçe dostu" iPhone SE (2020) modelini tanıtmıştı. Şimdilerde de eylül ayında tanıtacağı iPhone 12 modelleri üzerinde çalışan şirket, 4 yeni telefonla karşımıza çıkacak. iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Max Pro isimleriyle göreceğimiz bu 4 telefonun yanında bir de tablet üzerinde çalışan Apple, 8 inçlik bir iPad Mini üretecek.
Apple sızıntılarıyla ünlü Analist Ming-Chi Kuo'nun verdiği bilgilere göre, yeni iPad Mini gelecek sene piyasada olacak. Kuo'ya göre yeni iPad Mini, 8.5 inç ile 9 inç arasında bir ekran boyutuna sahip olacak. Böylece iPad Pro ve iPad Air modellerine göre daha kompakt cihazları tercih edenlere hitap edecek olan yeni iPad Mini, elbette özellik anlamında da şu an satışta bulunan modele göre gelişim kaydedecek.
Apple, son iPad Mini'yi geçen sene tanıtmış ve mini ailesi böylece 3.5 sene sonra güncellenmişti. Yeni iPad Mini, yenilenmiş işlemci ile daha yüksek performans sağlayacakken, tablette FaceID özelliği de yer alacak. Öte yandan gelecek iPad Mini hakkında ekran altı parmak izi sensörü de konuşulanlar arasında. Ancak önce bunu Apple'ın akıllı telefonlarında görmeyi bekliyoruz. O nedenle bu özelliğe ilişkin sızıntı, iPad Mini için şimdilik zayıf ihtimal. Bekleyip göreceğiz.
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