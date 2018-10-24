Apple, Yeni iPhone'lardaki Sorunu Düzeltecek!
Apple yeni modelleri XR ve XS'de şikayet edilen "aşırı güzellik" probleminin üstesinden geleceğini açıkladı!
Pek çok iPhone XR ve XS kullanıcısı, telefonlarının Selfie kameralarından rahatsızdı. Selfie kamerasının çektiği fotoğraflar, gerçeklik dışı düzeyde pürüzsüz bir biçimdeydi. Hatta söz konusu problem "BeautyGate" ismiyle adlandırıldı. Her nasılsa iPhone modellerinin çektiği fotoğraflar "pürüzsüz" olmasa da, "pürüzsüz" gözüküyordu.
Amerikalı teknoloji devi, sorunun ortadan kaldırılacağına dair söz verdi. Bahsi geçen sorun, Apple marka akıllı telefonların, HDR mimarileri ön kameraların fotoğrafları vasıyasıyla su yüzüne çıkıyor. Kısacası fotoğraflar, iPhone XR ve VS tarafından "kusursuz" olarak işleniyor.
Şirket, problemin farkında olduklarını ve en kısa sürede çözüm bulacaklarını duyurdu. Apple modellerinin akıllı HDR kamera sistemi, daha keskin ve daha ayrıntılı bir fotoğraf çekecek olan kısa bir çekim hızına sahip olmak yerine, daha uzun bir enstantane içeriyor. Bu da farklı pozlama sayesinde, gerçek dışı fotoğraflara neden oluyor.
Apple gerek yeni iOS, gerekse tvOS 12.1, watchOS 5.1 ve macOS 10.14.1 güncellemelerinde bu sorunu çözeceğini duyurdu. Kısacası çok yakın gelecekte fotoğraf çekimi algoritmaları değişecek.
Barış Terun
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