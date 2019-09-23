Apple'dan Yeni "Nadir Toprak Metalleri Stratejisi"
Apple, özellikle iPhone'larında bulunan Taptic Engine için kullandığı nadir toprak metalleri konusunda önemli bir adım attı!
- Levent Öztürk
Apple, ürünlerini daha çevre dostu yapmak için yeni bir strateji oluşturdu. Bundan sonra firma, iPhone'ların Taptic Engine'ini üretmek için gereken nadir toprak metallerini geri dönüştürülmüş parçalardan elde edecek. Taptic Engine, iPhone'un simgesel dokunma geri bildirimini oluşturan küçük lineer çalıştırıcı olarak tanımlanabilir. Apple, bu parçayı iPhone 7 ile beraber akıllı telefon serisine getirmeden önce ilk nesil Apple Watch'larda kullanmıştı. Reuters'in söylediğine göre Taptic Engine, tek bir iPhone'un üretilmesinde kullanılan nadir toprak metallerinin yaklaşık çeyreğini oluşturuyor.
Firma şimdilik geri dönüştürülmüş malzemeleri harici bir sağlayıcıdan elde edecek. Ancak Apple, aynı zaman zaten büyük parçaların geri dönüşümü için kullandığı robotları nadir toprak metallerinin geri dönüşümü için kullanmanın yollarını da aradığını belirtiyor. Ayrıca alışıldık geri dönüşüm makinelerinin nadir toprak metallerinin en azından bir kısmını kurtarmak için nasıl geliştirilebileceğini de inceliyor. Nadir toprak metali parçalarının geri dönüşümünün zorluğu temel olarak genellikle küçük ve kolay hasar alır parçalar olmalarından kaynaklanıyor.
Eğer iklim değişimi ile savaşmak istiyorsak, nadir toprak metallerini tekrar kullanmanın ve geri dönüştürmenin bir yolunu bulmamız büyük önem taşıyor. Tüm tüketici elektroniklerinde kullanılan 17 mineralden oluşan nadir toprak grubu, elektrikli araçların ve güneş panellerinin üretimi için kritik öneme sahip. Kısa bir süre önce Hollanda Altyapı Bakanlığı tarafından sunulan bir araştırma, nadir toprak metallerinin eksikliğinin muhtemelen Paris İklim Anlaşması tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmasını engelleyeceğini gösteriyor. Madenlerden çıkarılan nadir toprak elementlerine bağımlılığını azaltmak, Apple'ın 2017 yılından beri bahsettiği bir konuydu.
Çevresel avantajlarının yanı sıra bu hareket, Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmeleri kötüleşmeye devam ederse Apple'ın yaşayabileceği potansiyel tedarik sıkıntılarını azaltmaya da yardımcı olabilir. Çin, şu anda Dünya'nın nadir toprak metali madenciliği tedarikinin %80'ini oluşturuyor ve eğer iki ülke arasındaki ticaret savaşı yükselmeye devam ederse, ABD'ye ihracatı sınırlama tehdidinde bulundu. Apple'ın çevre ve sosyal girişimler yardımcı başkanı Lisa Jackson, Reuters ile yaptığı konuşmada geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanma kararının ticari gerilimler ile ilgili olmadığını söylerken, bunun "gezegen için iyi olanın ve iş için gerçekten iyi olanın örtüştüğü mutlu tesadüflerden biri" olduğunu da sözlerine ekledi.
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