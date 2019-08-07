Apple, "Yeni Teknolojiyi" 2021 Yılında Kullanacak
Apple'ın 2021 yılında piyasaya süreceği iPhone'larda, bu "yeni özelliği" devreye sokması bekleniyor!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın, akıllı telefon dünyasında bir süredir inovatif çalışmalar yarattığını söylemek zor. Diğer akıllı telefon markaları tarafından bir süredir kullanılmakta olan pek çok özelliği iPhone'lara daha geç adapte eden Apple, bir kez daha aynı senaryoyu tekrarlayacak gibi görünüyor. Zira ekrana entegre parmak izi sensörü için de tarih geldi.
Bir süredir artık orta sınıf akıllı telefonlarda bile karşımıza çıkan ekrana entegre parmak izi sensörleri için geç kalan Apple, gelecek yılı da boş geçirecek gibi görünüyor. Zira analizleriyle ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, ekrana entegre parmak izi sensörü, ancak 2021 iPhone serisinde yer alacak.
Kuo, 2021 iPhone serisinin Qualcoom'un ultrasonik teknolojisini kullanan dokunmatik ID sistemine sahip olabileceği söylediği açıklamasında ayrıca, önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca Apple'ın farklı noktalara da kafa patlatacağını yazmış. Apple'ın hedefinde modül kalınlığı, algılama alanı, güç tüketimi ve laminasyon verim oranı gibi noktalar olacak.
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