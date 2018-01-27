Apple, Yıllar Sonra Uygulamasını Yeniliyor!

Apple, yıllardır kullanımda olan ama bir türlü yenilemediği uygulamasını nihayet yeniden tasarlamaya karar verdi!

Apple, iBooks e-kitap uygulamasını yeniliyor!

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