Apple Yine Bir Numara... Ama Genel Tablo İyi Değil

Apple tabletlerde bir kez daha zirvede. Ama genel tabloda işler giderek kötüleşmeye devam ediyor...

Tablet satışları düşmeye devam ediyor!

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