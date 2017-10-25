Apple, Yine Patent İhlalinden Muzdarip!
Apple'a 439.7 milyon dolar ceza kesildi! Firma, davayı temyize götürmeyi planlıyor...
Apple düzenli olarak patent davalarıyla uğraşıyor. Bazen kendisi dava açıyor, bazense kendisine dava açılıyor ve kaybedebiliyor. Kaybetme konusuna bir örnek olay daha yine meydana geldi. FaceTime ve diğer iOS uygulamalarındaki teknolojileriyle ilgili olarak Apple'ın, patent firması VirnetX'e 439 milyon dolardan fazla para ödemesi emredildi.
Dava biraz karışık, çünkü Apple'ın suçlandığı dört patent, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından bir seneyi aşkın bir süre önce geçersiz bulunmuştu. Apple için kötü haberse USPTO'nun yönetimindeki tüm konular halledilmediği sürece patentlerin yürürlükte kalıyor olması. İşte bu yüzden Apple davayı temyize götürmek istiyor ve ödeme yapmak zorunda kalmadan önce bu yasal meselelerin çözülmesini umuyor.
Apple'ın temyiz konusunda ısrarcı olmak istemesinin sebeplerinden biri de sadece patent satın alıp bir ürün üretmeyen ve sırf bunlarla açtıkları davalarla kâr elde etmeye çalışan kuruluşlara fırsat vermeyerek bu konuda örnek olmak istemesi.
H. Hüseyin Öztürk
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