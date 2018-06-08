Apple'a Göre En İyi Görünen 5 Oyun
Geliştiricilere önem verdiğini her fırsatta göstermek isteyen Apple, en iyi tasarıma sahip oyunları seçti! İşte o liste...
WWDC 2018'i hepimiz yakından takip etsek de konferansın geliştiricilere odaklandığını unutmamak gerekiyor. Geliştiricileri teşvik etmek Apple'ın önceliklerinden biri ve firma bu kapsam Apple Design Award kazananlarını açıkladı.
Bu ödül, iPhone, iPad ve Apple TV'de oynanabilen ve en iyi görünen oyunları ele alıyor. Kazananlar ise 5K iMac Pro, 256GB iPhone X, 15 inç MacBook Pro, 512MB iPad Pro, 4K Apple TV, Apple Watch 3 gibi ödüller kazanıyorlar. İşte bu senenin kazananları:
Frost
İndirin: Frost
Alto's Odyssey
İndirin: Alto's Odyssey
Florence
İndirin: Florence
Playdead's INSIDE
İndirin: Playdead's INSIDE
Oddmar
İndirin: Oddmar
Zeynel A. Öztürk
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