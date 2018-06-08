Apple'a Göre En İyi Görünen 5 Oyun

Geliştiricilere önem verdiğini her fırsatta göstermek isteyen Apple, en iyi tasarıma sahip oyunları seçti! İşte o liste...

Apple'a Göre En İyi Görünen 5 Oyun

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
2018'in En Çok Satan Telefonu Belli Oldu!
Apple'a Göre En İyi Görünen 5 Oyun
The Walking Dead: The Final Season Geliyor!
iOS 12 ile iPhone X'te Uygulama Kapama Daha Kolay
Samsung Creative Lab'dan İki Sıra Dışı Ürün

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir