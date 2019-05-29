Apple'a Hack'le Gelen "İş Başvurusu"
Apple'ın kendisini işe alacağını umarak dev şirketi hack'leyen genç, umduğunu bulamadı ama bir yandan da ucuz kurtuldu!
- Levent Öztürk
Eğer bir genç size, büyük bir teknoloji devinde çalışmak istediğini söylese ne önerirdiniz? Muhtemelen düzgün bir eğitim planını takip etmesi ve öncelikle bir staj fırsatı yakalaması ilk öneriler olacaktır. Ancak ismi açıklanmayan Avusturalyalı bir genç daha farklı bir yöntemi denemiş gibi gözüküyor.
Geçtiğimiz aylar boyunca birkaç kez Apple'ı hack'leyen genç, suçunu kabul ederken bu şekilde iPhone üreticisinin kendisini işe alacağını ümit ettiğini söylüyor. Daha önce Apple'ın bir Avrupalıyı benzer şekilde işe aldığını duyduğunu belirten genç, fark edildiği sırada kendisini de bir işin beklediğini düşündüğünü söyledi. Tahmin edilebileceği gibi kanun güçleri daha farklı bir fikre sahiplerdi.
Neyse ki bu durum gencin kariyerini daha başlamadan sona erdirmiş değil. Genç, hack için hapishaneye gitmeyecek ve dokuz aylık iyi hal süresi ve 500 Avustralya doları cezası ile tabiri caizse ucuz kurtulmuş olacak. Davanın yönetimindeki hakim, hack'lere başladığı sırada 13 yaşında olan gencin o zamandan beri teknolojik yeteneklerini iyiye kullandığına yönelik şahitlere inanmış durumda. Genç, üniversitede dijital güvenlik ve kriminoloji eğitimi almak istediğini söylerken, sicilinde bir hack cezası görmek istemediği kesin.
Bir Apple sözcüsü, bu dava hakkında doğrudan yorum yapmak yerine, firma ekiplerinin firma ağlarını "dikkatli bir şekilde koruduğunu" ve hack girişimlerini polise bildirmeden önce gerekli koruma ve tedbirleri aldığını söylüyor. Apple'ın söylediğine göre kimsenin kişisel bilgileri açığa çıkmış değil. Hack'i gerçekleştiren genç ise geri kalan herkes gibi okulda başarılı olarak ve doğru işlere girerek hedefine ulaşmak zorunda.
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