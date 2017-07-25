Apple'a iPhone 4S Davası!
Piyasaya sürülüşünün üzerinden neredeyse 6 yıl geçse de, iPhone 4S ile ilgili yeni bir dava, Apple'ın canını sıkabilir!
Geçen sene patlayan telefon denildiğinde akla gelen tek cihaz, Samsung'un kendi kendine yanan Galaxy Note 7'leriydi. Ancak telefonları yanan tek firma Samsung değil.
Yeni bir davada sigortacı State Farm ve bir müşterisi, Apple'ın eski telefonlarından birinin pilinin defolu olduğunu ve yangına yol açtığını ileri sürdü. Perşembe günü State Farm ve müşteri Xai Thao tarafından açılan davada Thao, iPhone 4S'in "aksadığını" ve "evinde yangın çıkardığını" iddia etti. Davada "ilk incelemelerin iPhone'un pil bölgesinde ciddi ve yerel bir ısınmaya dair kanıtlar gösterdiği" de iddia edildi. Davada şu da söylendi: "Dahili kısa devreden geriye kalanlar, yangına iPhone'un kalıntılarının yol açtığını gösteriyor."
Thao, telefonun piline hiçbir müdahalede bulunmadığını söylüyor. Apple, şu ana dek konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Benzer şekilde State Farm yetkilisi de sorulan sorulara cevap vermekten kaçındı ve davanın yeterince bilgi verdiğini söyledi. Ancak jda ise hangi adaptörün kullanıldığı anlaşılmıyor. Apple'ın telefonu inceleme şansı bulup bulmadığı da belli değil.
Telefonun patlaması veya aşırı ısınıp yangın çıkarmasıyla ilgili olayların çoğunda telefonun şarjda olduğu biliniyor. Ancak 2015'te yaşanan bir olayda New Jersey'li bir adam, iPhone 5C'nin cebinde patladığını ve vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğunu iddia etmişti. iPhone 4S, 2011'de piyasaya sürüldüğünden bu yana büyük bir yangın olayıyla gündeme gelmedi.
Dava, hasarın karşılanması için 75.000 dolar tazminat talep ediyor. Davaya göre Thao, masrafların bir kısmını kendi cebinden ödemek zorunda kaldı.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın