Apple'a Özel Opera Touch Tanıtıldı!
Apple kullanıcılarına iyi haber! Opera, Apple kullanıcılarına özel Opera Touch uygulamasını tanıttı.
Opera, Apple kullanıcılarına özel olarak tasarladığı yeni web tarayıcısı servisi Opera Touch'ı tanıttı. Opera'nın, "yoldayken internete göz atmayı sevdiğinizi biliyoruz," şeklinde tanıtım sayfasına da not düştüğü Opera Touch, gerçekten de Opera'nın söylediği kadar var. Zira uygulama anlık etkileşimi üst seviyeye taşımış ve tek elle kullanım olanağını bir hayli kolaylaştırmış. Öte yandan sade tasarımıyla da dikkat çeken Opera Touch, arayüzü tasarımıyla da Red Dot Ödülü kazanmış.
Peki, yeni uygulama Apple kullanıcılarına neler sunuyor? Yukarıda paylaştığımız videoda da görebilirsiniz ancak hızlıca söyleyecek olursak, Opera Touch ile anlık olarak web taraması yapabiliyorsunuz, en sık ziyaret ettiğiniz ve son dolaştığınız web sitelerine hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz ve ekranın altındaki menü dairesi yoluyla tek elle web siteleri arasında dolaşabiliyorsunuz. Elbette çok daha fazlası da var. Ancak tüm bunları yalnızca Apple kullanıcıları keşfedebilecekler.
Uygulamayı indirmek için ise bu sayfayı ziyaret etmeniz yeterli.
Ercan Uğurlu
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