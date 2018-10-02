Apple'a özel Opera Touch tanıtıldı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Savaş Makineleri