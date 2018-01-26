Apple'dan 2018'de Hesaplı Bir iPhone Geliyor

Apple, bu yıl içerisinde hesaplı ama yine de büyük bir 6.1 inçlik ekrana sahip iPhone piyasaya sürebilir. Ama önemli bir özelliği eksik bırakabilir!

Apple'dan 2018'de Hesaplı Bir iPhone Geliyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Mükemmel oyun bilgisayarının olmazsa olmazı

İyi bir babanın otomobildeki 5 alışkanlığı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Xiaomi, MWC 2018'de Surge S2'yi Tanıtacak
Çinli Bilim İnsanlarından İlk Maymun Klonlar!
Solo: Tek Kişilik Elektrikli Araba ile Tanışın...
Samsung Galaxy S9 İçin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Fotoğrafçılıkta 11 devrimsel gelişme!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir