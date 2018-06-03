Apple'dan, AR ve VR İçin Gizemli İş İlanı!

Apple'ın ortaya çıkan yeni bir iş ilanı, kapalı kapılar ardında artırılmış gerçeklik için çalıştığını kanıtlıyor!

Apple'dan, AR ve VR İçin Gizemli İş İlanı!

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