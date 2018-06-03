Apple'dan, AR ve VR İçin Gizemli İş İlanı!
Apple'ın ortaya çıkan yeni bir iş ilanı, kapalı kapılar ardında artırılmış gerçeklik için çalıştığını kanıtlıyor!
Apple tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanı, şirketin artırılmış gerçeklik deneyimlerinde kullanacağımız kullanıcı arayüzü üzerinde çalıştığını gösteriyor. 9To5Mac tarafından tespit edilen bir iş ilanı, 3D Arayüzü Mühendisi arandığını ve başarılı başvuru sahibinin "platform için yeni nesil interaktif deneyimleri yönlendireceğini" söylüyor.
İş, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimleri sırasında donanım ürünleri ile etkileşime geçmek için yazılım yapmak olacak.
İlan, bu platformun ne olduğunu belirtmiyor. Bu yüzden Apple'ın henüz söylentilerden öteye geçemeyen artırılmış gerçeklik gözlükleri için de olabilir.
Apple, iPhone'unuzun yanı sıra AR gözlükleriyle de artırılmış gerçeklik deneyimlerine büyük bir önem veriyor. Bu yüzden bu iş her iki pozisyon için de geçerli olabilir. Bu iş ilanının şimdi verilmesi, gelecekte Apple cihazlarınızı kullanma şeklinizde bir değişiklik olabileceğine işaret ediyor.
H. Hüseyin Öztürk
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