Apple'dan, Bağımsız Tamircilere "Yardım Eli"

Apple, bugüne kadar pek de hoşlanmadığı tamir dükkanları için, herkesi şaşırtan yeni bir program başlattı!

Apple, Bağımsız Tamircilere Parça Sağlayacak

Apple, haziran ayında Best Buy ile vardığı anlaşma kapsamında firmaya Apple cihazlarını tamir yetkisi verdiğini duyurmuştu. Firma şimdi tamir programını bir kez daha genişletti ve bağımsız tamircilerin garantisi tamamlanmış cihazları tamir etmesine izin verdi.

Yeni program kapsamında Apple, küçük tamir dükkanlarına orijinal parçalar, eğitim ve kaynak sunacak. Bu tamir parçaları ve kılavuzlar, firmanın yetkili servis sağlayıcılarına sunduklarına benziyor. Apple'ın baş işletme görevlisi Jeff Williams, duyuruyla ilgili şunları söyledi:

"Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için, ABD'deki bağımsız sağlayıcıların Apple Yetkili Servis Sağlayıcı ağımızla aynı kaynaklardan yararlanmasını kolaylaştırıyoruz. Tamirat gerektiğinde, müşteri tamiratın doğru yapıldığından emin olmalıdır. En güvenli ve en güvenilir onarımın, uygun şekilde tasarlanmış ve titizlikle test edilmiş orijinal parçalar kullanılarak eğitimli bir teknisyen tarafından yapıldığını düşünüyoruz."

ABD'de başlatılan program, gelecekte başka ülkelere de ulaşacak. Programa katılım ücretsiz, ancak katılan tamir dükkanlarının bir Apple sertifikalı teknisyeni çalıştırması ve bir dizi gereksinimi karşılaması gerekiyor.

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