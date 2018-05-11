Apple'dan Çevre Dostu Alüminyum Üretimine Yatırım
Apple, alüminyum üretimini daha çevre dostu hale getirmek için yatırım yapıyor.
Apple'ın birçok çevre dostu girişimi var. Örneğin fabrikalarında yenilenebilir enerji kullanmak ve tedarikçilerinin de aynısını yapmasını teşvik etmek gibi. Şimdi ise Cupertino firmasının dünya dostu girişim repertuvarına yeni bir tanesi daha ekleniyor. Firma, sera gazı emisyonu yapmadan alüminyum üreten bir ortaklığa yatırım yapıyor.
iPhone'lardan iPad'lere ve MacBook'lara kadar, firmanın ürünlerinde oldukça fazla alüminyum kullandığını düşününce, bu yatırım Apple'ın karbon ayak izlerini oldukça düşüreceğe benziyor.
Apple, Kanada hükümetiyle birlikte Elysis'e 144 milyon dolar yatırım yaptı. Elysis, madencilik devleri Rio Tinto ve Alcoa tarafından gerçekten yeni bir üretim tekniği bulmak için kurulmuş bir firma. Elysis, son 130 yılda madencilik endüstrisindeki en büyük yenilik olduğu söylenen bu teknolojiyi üretecek ve dağıtacak.
Yeni üretim tekniğinin, sadece gezegenin sağlığına iyi gelmekle kalmayacağı, aynı zamanda üretim faaliyetlerini de düşüreceği söyleniyor.
Apple, Elysis'in teknolojisinin piyasaya 2024'e kadar gireceğini belirtti.
H. Hüseyin Öztürk
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