Apple'dan "Erkenden Gelin" Tavsiyesi!
Stokları sınırlı olacağı iddia edilen iPhone X'i bekleyenler için Apple'dan önemli bir tavsiye geldi!
En yeni iPhone için tüm gece mağaza önünde beklemek, Apple tutkunlarının en önemli geleneklerinden bir tanesi. iPhone X için sabırsızlanıyorsanız, Apple sizi erken davranmaya davet ediyor.
Apple'ın web sitesinde görünen bir duyuruya göre yeni telefon, 55 ülkede 3 Kasım Cuma günü mağazaya gelecek müşterilere sunulacak. Dışarıda yağmur ve kar gibi doğa olaylarıyla mücadele etmek istemeyenler ise 27 Ekim Cuma'dan itibaren ön sipariş verebilecekler. Ön siparişler Apple Store'dan veya Apple'ın web sitesinden gerçekleştirilebilecek.
Apple'ın başlangıçta sadece iki veya üç milyon iPhone X üreteceği iddia ediliyor, yani ön siparişler sayfayı açtığınız anda tükenebilir. Bu yüzden bazı kullanıcılar için dışarıda beklemek, daha iyi bir fikir olabilir.
Firmanın bu seneki sıra dışı stratejisinin nasıl işleyeceği merak konusu. Bu sene iki çok farklı iPhone'un piyasaya sürülmesi, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'a olan ilginin normalden düşük olmasına yol açmıştı.
Zeynel A. Öztürk
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