Apple'dan Google'a "Hack" Sitemi
Apple, Google'ın Project Zero takımının hack raporuyla ilgili bir açıklama yaptı; adeta sitem etti!
Google'ın Project Zero takımı, bazı web sitelerinin iki senedir iPhone'ları hack'leyerek telefonların içinde dolaştığını ortaya çıkarmıştı. Rapor, iPhone kullanıcıları arasında haklı olarak büyük bir rahatsızlığa neden olmuştu.
Google'ın raporunun bir hafta ardından Apple, rapordaki iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Firmaya göre rapor, toplu hack'lenme ve veri sızıntısı hakkında "yanlış izlenimler" oluşturuyordu ve saldırı, Google'ın söylediği kadar yaygın değildi.
Apple'ın ikinci düzeltmesi ise rapordaki "iki sene" iddiasıyla ilgili oldu. Firmaya göre saldırıların düzenlendiği web siteleri, iki sene değil yaklaşık iki aydır etkin durumdalar. Apple, Google kendisine sorunu bildirdiğinde, bu sorunu onarmak için çalışmalarına zaten başlamış olduğunu iddia ediyor.
Son olarak Apple, kullanıcılarının gizliliğinin ve güvenliğinin firma için çok önemli olduğunun altını tekrar çizdi.
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