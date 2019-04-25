Apple'dan iPhone İçin NFC Müjdesi!
Apple, iPhone'un bugüne dek kısıtlı kullanım alanına sahip olan bu özelliğini geliştirmek için kolları sıvadı!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın 3 Haziran günü başlayacak olan WWDC etkinliği hakkında bilgiler gelmeye başladı. Apple'ın bu etkinliğinde donanım ürünlerinden ziyade daha çok yazılım üzerinde duracağı, ancak akıllı ev aletleri ile ilgili de birtakım açıklamalarda bulunacağı düşünülüyor. İşin yazılım ayağında ise, NFC desteği var. NFC, yani yakın alan iletişimi desteği ile telefon üzerinden veri aktarabiliyor, kart ödemeleri yapabiliyoruz. Ancak Apple'ın WWDC'de iPhone'larda NFC desteğinin çapını genişlettiğini açıklaması bekleniyor.
Uygulama geliştiricileri nihayet ISO 7816 (genellikle kimlik ve erişim kartları, FeliCa (Japonya'nın tab tabanlı sistemi) ve MiFare (popüler toplu taşıma formatı) tabanlı NDC etiketlerini okuma seçeneğine sahip olacak. Yani bir başka deyişle, ofise giriş yapmak için yaka kartınızı okutmak yerine iPhone'unuzu kullanabileceksiniz.
Evet, Apple'ın WWDC, yani Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda uygulama geliştiricilere iPhone'ların NFC desteğini genişlettiğini müjdelemesi bekleniyor. Akabinde de uygulama geliştiriciler en iyi yaptıkları şeyi yapıp, bu destek ile çeşitli servis ve hizmetlere yönelik uygulamaları geliştirecekler.
Sadece bu da değil. Apple'ın yine NFC etkileşimi için Siri'yi de işin içine dahil eden açıklamalarda bulunabilir. Öte yandan tabii ki yeni iOS ve macOS işletim sistemleri ile ilgili çeşitli bilgileri de yine WWDC'de alacağız.
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