Apple'dan Japonya'ya tamir desteği!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Vahşi Batı

Korsanlar

Nostalji: 80'ler