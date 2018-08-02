Apple'dan Japonya'ya tamir desteği!
Apple, Japonya'da selden etkilenenlere bedava tamir hizmeti sunuyor...
Apple, bu ayın başlarında Japonya'nın güneybatısındaki felaket yağmuru ve sel nedeniyle hasar görmüş cihazlar için ücretsiz onarım sunuyor. 9to5Mac tarafından fark edildiği üzere, duyuru Apple'ın Japon web sitesinde bir destek sayfası aracılığıyla yapıldı.
iPhone'lar, Mac'ler, iPad'ler, iPod'lar ve Apple Watch'lar ücretsiz onarım için kabul ediliyorlar, ancak müşterilerin çevrimiçi istekleri kabul edilmeyeceği için 0120-27753-5 numaralı telefondan Apple Destek'i arayarak bir talepte bulunmaları gerekiyor. Talep ile birlikte bir mülkiyet belgesi sunmaları istenebilecek ve bu teklif Eylül sonunda sona erecek.
Şirket tarafından satılan Beats ve diğer aksesuarlar ise bu ücretsiz onarım teklifinin bir parçası değil. Ayrıca Apple teklifin belirli nesil cihazlarla sınırlı olup olmadığını belirtmiş değil ve bu da hâlâ bazı soru işaretlerinin olmasına sebep oluyor.
Apple, bu hizmetin kurye servislerine bağlı olduğundan, teslim alma ve teslim etme için bekleme sürelerinin, selden etkilenen bölgelerde normalden daha uzun olabileceğini de belirtiyor.
Bu desteğin, Apple'ın su hasarından etkilenen tüm cihazları hariç tutan standart onarım politikalarına aykırı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Japonya şu anda bu haftasonu daha sonra ulaşması beklenen ve muhtemelen selin en kötü etkilediği bölgelerin yakınında Batı Japonya'ya doğru ilerlemesi beklenen Typhoon Jongdari için kendini hazırlamakta.
Levent Öztürk
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