Apple'dan Joystick'li Arabalar mı Geliyor?
Apple'ın kendini süren arabaları, direksiyon yerine joystick, el hareketleri ve "niyet sinyallerini" kullanabilir!
Apple'ın kendi kendini süren araba planları, yıllar boyunca askıda kaldı ve giderek geri plana atıldı. Artık görünüşe göre otomobillerin tamamını inşa etmek yerine, firma, otonom arabalar için parça sağlayan bir üçüncü parti satıcı hâline geldi.
Nihai planlarından bağımsız olarak, yeni ortaya çıkarılan bir patent, yine de firmanın açık yola çıkmaya niyetlendiğini gösteriyor.
Patently Apple, Apple'ın "niyet sinyalleri" olarak adlandırılan bir patentini keşfetti.
Peki 'Niyet sinyalleri' neler?
Niyet sinyalleri ile aracınız yapmak istediklerinizi direksiyon müdahalesi olmaksızın yerine getirebilecek. Kullanıcılara belirli rotaları ve park yerlerini ince ayar yapmak için seçenekler sunacak.
Niyet Sinyalleri, birleşik joystick tarafından sağlanabilir, ayrıca sesli komutları, hatta jestlerin ve akıllı telefon kontrolünün bir birleşimini daha da netleştirebilir.
Örneğin, joystick, aracı "insan" sürücüsü için çok hafif bir kontrol için bağlantılarda yönlendirmek için kullanılabilir. Verilen bir örnekte, büyük bir genel mağazada park etmek için "bahçe malzemeleri"nin işaretlendiği bir girişe park etmek için sesli komutlar kullanılabilir.
Bir telefonun ivmeölçeri bir park yerine işaret etmek için kullanılabilir ve "oraya park etmek" için eklenmiş komut ile belirli bir noktadan faydalanabilirsiniz.
Sürücüsüz arabaların birbiriyle etkileşim kurma teknikleri hâlâ bebeklik aşamasında denebilir ama Apple bu konuda çok çalışıyor ve yaratıcı yöntemler geliştirmek için elinden geleni yapıyor.
H. Hüseyin Öztürk
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