Apple'dan Kaldırılan Uygulamalarla İlgili Açıklama
Apple, bazı uygulamaların App Store'dan kaldırılmasına yönelik aldığı tepkiler karşısında önemli bir açıklama yayınladı!
Apple, rakip ebeveyn denetimi uygulamalarını ezmeye çalıştığı iddialarına cevap verdi ve bunların yayılmaya yönelik bir teknoloji kullandığını, geliştiricilerin uygulamalar mağazadan kaldırılmadan önce uyarıldığını söyledi.
Apple'a göre söz konusu uygulamalar, Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) adlı, kullanıcıya rahatsızlık verebilecek bir teknoloji kullanıyordu. MDM, konum, uygulama kullanımı, eposta hesapları, kamera izinleri ve tarama geçmişi gibi hassas bilgilerin erişimini üçüncü partilere verebiliyor. Apple, 2017'nin ortasından bu yana iş dünyası dışında MDM'lerin kullanımına izin vermiyor.
Apple'ın yaptığı açıklamadan bir bölüm, şöyle:
"Ebeveynler, çocuklarının cihaz kullanımıyla ilgili korkularını gizlilik ve güvenlik riskleriyle değiş tokuş etmemeli ve App Store, bu seçimi zorlayacak bir platform olmamalıdır. Siz hariç hiç kimse, çocuğunuzun cihazını yönetmek için sınırsız erişime sahip olmamalıdır. ... Apple, ebeveynlerin çocuklarının cihazlarını yönetmelerine yardımcı olan üçüncü taraf uygulamaları her zaman desteklemiştir. The New York Times'ın hafta sonu bildirdiğinin aksine, bu bir rekabet meselesi değil. Bu bir güvenlik meselesi."
Raporun ilk ortaya çıktığı New York Times'taki makaleye göre bir firma, Apple'dan uygulamanın App Store'dan kaldırılacağına dair bir uyarı almadı. Apple ise ihlaller hakkında geliştiricileri uyardığını ve onarım için 30 gün tanıdığını, kesintiye yer vermemek için uygulamayı güncellediğini söylüyor. Bazı geliştiricilerin uygulamalarını güncellerken, bazılarının bunu yapmadığı gözleniyor. Güncellemeyi yapmayanların uygulamalarının Apple tarafından mağazadan kaldırıldığı anlaşılıyor.
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