Apple'dan MacBook Pro'ya Taze Kan
Apple, MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını güncel donanım seçenekleriyle yenilediğini duyurdu.
- Ercan Uğurlu
Apple, MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını yenilediğini ve en büyük güncellemenin 15 inçlik modele geldiğini duyurdu. 15 inçlik MacBook Pro, Intel'in 9'uncu nesil Core i9 işlemciyle geliyor ve Turbo Boost ile 5.0 GHz'e kadar hız sağlayabiliyor. Bu güncelleme ile beraber Apple, ilk 8 çekirdekli MacBook Pro'suna kavuşmuş oldu.
Yeni MacBook Pro, 4 çekirdekli MacBook Pro'dan 2 kat daha hızlı performans gösteriyor. Öte yandan yine 6 çekirdekli MacBook Pro'dan yüzde 40 daha fazla performans sağlayabilen yeni MacBook Pro, böylece bu platformda performans artışı arayanların işine bir hayli yarayacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Apple'ın Mac Ürün Kıdemli Müdürü Tom Boger, özellikle alanlarında bu platforma ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin aradıkları performansı bulacaklarını söylerken, öte yandan dünya standartlarında uygulama geliştirenlerin ve uzun metrajlı filmler hazırlayan video editörlerinin de yeni platformun işine bir hayli yarayacağını söylüyor.
Yeni 8 çekirdekli Apple MacBook Pro, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB SSD disk seçenekleri ile 15 GB ila 32 GB kapasiteli ve 2400MHz frekanslı RAM seçenekleriyle tercih edilebiliyor.
Yeni 15 inç MacBook Pro, Core i9 işlemci, 16 GB 2400 MHz RAM, 512 GB SSD seçeneğiyle beraber 21.499 TL fiyatıyla da dikkat çekiyor.
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