Apple'dan "Microsoft Kinect" Benzeri Patent
Apple, Microsoft'un "tarihe karışan" Kinect'inin hareket kontrolünü Mac ve Macbook'lara getirmeye hazırlanıyor olabilir...
Apple, patent alma işinde şu sıralar çok seri hareket ediyor. Firmanın ABD Patent Ofisi'nde yeni aldığı patent, Mac ve MacBook cihazlarında kullanılabilecek PrimeSense hareket teknolojisini anlatıyor.
2013'te Apple'ın satın aldığı PrimeSense, Microsoft'un Kinect cihazlarında kullanılmıştı. Satın alma sonrasında teknolojinin mucitleri olan Amir Hoffnung ve Jonathan Pokrass Apple'a katılmıştı ve teknoloji, zaman içinde iPhone X'in TrueDepth kamerasının bir parçası haline geldi.
Yeni patent jest tabanlı kullanıcı arayüzüne odaklanıyor. Patentte, Mac veya MacBook'un üzerinde yer alan veya sonradan eklenebilen bir cihazdan da bahsediliyor. Patente göre Mac, el hareketlerini komut olarak algılıyor ve touchpad, klavye ve fareye olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.
Patent daha çok vücut hareketlerinden bahsetse de TrueDepth kameranın kızıl ötesi nokta projeksiyonunda kullanılan PrimeSense teknolojisi, Face ID'nin diğer Apple cihazlarına geleceğinin işareti olabilir.
Patentin gerçeğe dönüşme garantisi elbette yok. Yine de iPhone X'in ve Face ID'nin çok popüler olması, bu teknolojileri diğer Apple cihazlarında da görmemiz anlamına gelebilir.
Zeynel A. Öztürk
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