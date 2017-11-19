Apple'dan Microsoft'a Videolu Misilleme Geldi
Apple, bilgisayarın ne olduğunu sorgulayan yeni bir video yayınladı. Bu video, adeta Microsoft'a misilleme niteliğinde...
Hatırlarsanız kısa bir süre önce Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, iPad Pro kullandığını gören gazetecilere dönüp, "Gerçek bir bilgisayar satın alın," şeklinde takılmıştı. Bunun ardından gözler Apple tarafına dönmüş ve Apple'dan herhangi bir misilleme gelip gelmeyeceği merak uyandırmıştı. Üzerinden çok geçmedi ki, Apple bir video yayınladı.
Apple'ın resmi YouTube sayfası üzerinden yayınlanan videonun başlığı, "Bilgisayar nedir?". Videonun içeriğinde ise, iPad Pro kullanımı odak alınıyor. iPad Pro kullanarak, bir bilgisayarda yapılabilecek her şeyin mobil ortamda yapılabildiği ortaya koyulurken, elbette taş Microsoft'a atılıyor.
Apple'ın, tartışmaya yol açacak bu videosunu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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