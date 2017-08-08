Apple'dan "Sadece Sizin Göreceğiniz Ekran" Patenti
Etrafınızdaki meraklı gözlerin göremeyeceği, sadece sizin göreceğiniz bir telefon ekranı hayal mi? Apple'ın bu patentine bakılırsa değil...
Apple'ın yaptığı yeni patent başvurusuna bakılırsa şirket, iPhone ve iPad'ler için gizliliği arttıracak özel bir ekran teknolojisi üzerine çalışıyor. "Ayarlanabilir Görüş Açısına Sahip Ekranlar" başlığına sahip olan patentte, elektrik yükü ile kendini ayarlayabilen arka plan ışığı söz konusu. Bu sayede eğer insanların ekranınızdaki bilgileri görmelerini istemiyorsanız, görüş açısını kısıp ekranı sadece kendiniz görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.
Şirket konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Mobil cihazların ekranları, el, bilek ve yürüme hareketlerine karşılık çok geniş bir görüş açısı ile üretiliyor. Ancak bazı durumlarda, örneğin bir toplu taşıma aracında, yabancı insanların ekranınızı görmesini istemeyebilirsiniz."
Bu teknoloji, çıkarıp takılabilen bir filtre yerine, ekranın içine entegre, sıvı kristal bir malzeme sayesinde arka plan ışığının açısını daraltarak ekranın görüş açısını da daraltıyor. Elektrotlar tarafından kontrol edilen sıvı kristal tabaka, istenilen anda hızlı şekilde gizlilik sağlayabiliyor.
Haziran 2016'da başvurusu yapılan patent, Apple Insider tarafından fark edildi.
Ali Ruhi Öztürk
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