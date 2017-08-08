Apple'dan "Sadece Sizin Göreceğiniz Ekran" Patenti

Etrafınızdaki meraklı gözlerin göremeyeceği, sadece sizin göreceğiniz bir telefon ekranı hayal mi? Apple'ın bu patentine bakılırsa değil...

Apple'dan "sadece sizin göreceğiniz ekran" patenti

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