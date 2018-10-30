Apple'dan Şaşırtan iPhone XR Kararı!
Teknoloji devi Apple; 2018 yılı Eylül ayında verdiği kararları, yürürlüğe sokmayacak gibi gözüküyor.
Apple, 2018 yılının Eylül ayında iPhone XR için, kendi orijinal aksesuarlarını piyasaya süreceğini açıklamıştı. Ancak bu karar, gerçeklikle buluşmadı ve şirket, koruma bazlı aksesuarları satışa sunmaktan vazgeçti.
Amerika Birleşik Devletleri temelli firma, geçmişte iPhone 5C ailesine tam destek verse de; söz konusu uygulamayı yeni modeller için hayata geçirmedi. Kısacası Büyük Elma, nispeten uygun fiyatlı modeli iPhone XR için "resmi" koruyucu kılıf üretmeme kararı aldı. Söz konusu karar, teknoloji dünyası ve cihaz sahipleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Görünüşe göre, üçüncü parti yan sanayi üreticiler, iPhone XR için gelişmiş kılıflar üretecek ve satışa sunacak.
Apple'ın neden iPhone XR için kılıf üretmediği ise gizemini koruyor. Apple, henüz belirsiz bir nedenle; aksesuar üretiminin önüne set çekme kararı aldı. Şirket, her zamanki sürprizlerinden birini yaparak bu kararı değiştirebilir ancak iPhone XR sahipleri, şimdilik istedikleri bazı orijinal ögelere ulaşamayacaklar.
Barış Terun
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