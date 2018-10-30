Apple'dan Şaşırtan iPhone XR Kararı!

Teknoloji devi Apple; 2018 yılı Eylül ayında verdiği kararları, yürürlüğe sokmayacak gibi gözüküyor.

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Yerli Elektronik Ürünler

Oyuncular buraya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iOS 12.1 Grup FaceTime ve Çift SIM İle Geliyor
Apple'dan Şaşırtan iPhone XR Kararı!
Chrome'da Videoları Kutucuk İçinde Seyredin
Pek çok firma Pentagon'dan çekilirken Microsoft
IBM, Red Hat'ı 34 Milyar Dolara Satın Alıyor!

İlginizi çekebilir