Apple'dan Şaşırtan iPhone XR Kararı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ