Apple'dan Taş: "Onlar Birer Zaman Vakumu"

WWDC 2018 esnasında Apple, başta Android olmak üzere, pek çok rakibini fena halde "taşladı".

Apple'dan Taş: "Onlar Birer Zaman Vakumu"
Apple CEO Tim Cook, WWDC 2018 sırasında 'diss' atarken.

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