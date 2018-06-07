Apple'dan Taş: "Onlar Birer Zaman Vakumu"
WWDC 2018 esnasında Apple, başta Android olmak üzere, pek çok rakibini fena halde "taşladı".
Apple yeryüzündeki en büyük teknoloji markalarından biri olabilir, ancak bu onun rakiplerini "taşlamayacağı" anlamına gelmiyor. WWDC etkinliğinde Apple, Facebook ve Android'e adeta hiciv yaptı.
Diğer uygulama ve hizmetlerin ne kadar "bağımlı" yapıcı olduğunu hatırlatarak başlayan marka, ilk hicvini kendine övgü yaparak başlattı. Marka daha önce yeni iOS sürümünün verimlilik özellikleri ile birlikte geleceğini ve Apple ürünleri ile harcadığınız zamanı kontrol etmenizi sağlayacak araçların yolda olduğunu duyurmuştu.
Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, iOS 12'nin özelliklerini anlatmadan önce Apple işletim sisteminin ne kadar hızlı yaygınlaştığından bahsetti. Son işletim sistemi olan iOS 11, 2013'ün iPhone 5S'si kadar eski telefonları destekliyor ve Apple'ın müşterilerinin yarısı, lansmanından yedi hafta sonra güncellemeyi yüklüyor.
Federighi, daha sonra aktif Apple iOS cihazlarının yüzde 81'ini (bir milyardan fazla bir rakam söz konusu) iOS 11'i çalıştırırken, Google Android'in en son Oreo güncellemesinin yalnızca yüzde 6'lık bir dağıtıma sahip olduğunu belirtti. Ona göre, "Rekabete baktığınızda, gerçekten bir yazılım güncelleme modeline sahip olduklarını bile söylemek zor."
Facebook, Instagram ve YouTube'un birer "zaman vakumu" olduğunu söyleyen Apple, iOS 12 ile birlikte gelecek olan Screen Time özelliği sayesinde kontrolü tekrar kullanıcılara geri vereceğini söyledi.
Ali Ruhi Öztürk
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