Apple'dan TV+ ve Netflix Açıklaması
Apple, TV+ hizmeti ile Netflix'i aynı kefeye koymaya çalışanları ters köşeye yatıracak açıklamalar yaptı!
- Ercan Uğurlu
Apple, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikle TV+ platformunu duyurmuştu. TV+ platformu için özel kanalların ve özel şovların olacağını duyuran Apple'dan platform için yeni bilgiler de geldi. Bir röportajda mercek altına alınan Apple TV+ için kalitenin içerikten daha önemli olduğunu söyleyen Apple İnternet Yazılım ve Servisleri Başkan Yardımcısı Eddy Cue, böylece TV+ için çizgiyi de belirlemiş oldu.
Röportajda verdiği bilgilerde Netflix modelinin örnek alınmayacağını açıklayan Eddy Cue, Aple TV+'taki içeriklerin sayısının değil, kalitesinin önemli olacağının altını çiziyor. Elbette bu, TV+'taki içeriğin sınırlı olacağı anlamını taşıyor. Belki Netflix'e göre daha az olacak ancak kalite olarak Apple daha yukarıyı hedefliyor.
Apple, TV+'ta her ay yeni filmler ve şovlar yayınlamayı planlıyor. Bilindiği gibi bunlardan ilki Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon ile The Morning Show. Diğer gösteriler arasında ise Ron Moore'un For All Manking ve Steven Spielberg'ün Amazing Stories gibi önemli çalışmalar bulunuyor. Ancak bunların yanlarına neler konulacak, hep birlikte göreceğiz. Bakalım Apple, TV+ platformu ile Netflix'in popülaritisini yakalayabilecek mi?
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