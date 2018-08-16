Apple'dan "Uygun Fiyatlı" MacBook Geliyor
Apple, iPhone SE'den sonra bu kez de "uygun fiyatlı" MacBook Air satmaya hazırlanıyor. Peki, bu MacBook Air, bizim için de "uygun" mu olacak?
Apple, daha önce akıllı telefonlarında uyguladığı "uygun fiyatlı" pazarlama politikasını dizüstü bilgisayar tarafı için de uyarlamak niyetinde. Buna ilişkin bilgiler uzunca bir süredir geliyor ve yeni bir MacBook Air'den bahsediliyor. Şimdilik MacBook Air 2018 olarak bilinen bu uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarın piyasaya çıkma tarihi ise bu yılın son çeyreği olarak işaret ediliyor.
999 doların altında (muhtemelen 899 Dolar) fiyat etiketiyle geleceği düşünülen bu MacBook modelinin ülkemiz için yine de pek uygun fiyatlı olmayacağı aşikar. Ancak diğer ülkeler bazında memnuniyetle karşılanabilir. Quanta'dan gelen bilgiye göre Apple, bu yılın 4'üncü çeyreğinde, muhtemelen ekim ayı içinde bu yeni "uygun fiyatlı" MacBook'larını piyasaya sürecek.
MacBook Air'lerde uzunca bir süredir önemli bir güncelleme bulunmuyor. Yeni modelde ise bir sıçrama yaşanıp yaşanmayacağını hep birlikle göreceğiz. Ancak birkaç haftaya göre Tayvanlı yayın, Economic Daily'ye göre Apple'ın yeni giriş seviyesi dizüstü bilgisayarının Intel'in 8'inci nesil işlemcileriyle destekleneceği söyleniyordu. Bu anlamda MacBook Air 2018, önemli ölçüde hızlı olabilir. Yine spekülasyonlara göre potansiyel MacBook Air, 13 inç büyüklüğünde Retina ekran sahibi olacak. Elbette bunların doğruluğunu ancak önümüzdeki aylarda görebileceğiz. Yakın zamanda detaylar netleşecektir...
Ercan Uğurlu
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