Apple'ı Kızdıran Jony Ive İddiaları!
Apple'da birçok ikonik ürünün tasarımında imzası olan Jony Ive'nin firmadan neden ayrıldığına dair ortaya atılan iddialar, kavga çıkartmaya aday!
Jony Ive'nin Apple'dan ayrıldığını geçen hafta öğrenmiştik. Firmanın "Tasarım gurusu" olarak tanınan ve birçok iPhone'un tasarımında emeği bulunan Ive'nin firmadan ayrılma sebebi, iddialara göre Tim Cook'un tasarımla yeteri kadar ilgilenmemesi.
Bunun yanında Wall Street Journal'a göre Ive, Apple ofislerine eskisinden çok daha az sıklıkta geliyordu. Bunun Apple Watch'un piyasaya sürülmesinden sonra gerçekleştiği iddia ediliyor. Ive'nin Watch'u bir iPhone eklentisi değil, bir moda aksesuarı olarak gördüğü, bu konuda Apple yöneticileriyle anlaşamadığı söyleniyor. Wall Street Journal'a göre Apple Watch, tahminlerin çeyreği kadar sattı (10 milyon) ve 17.000 dolarlık altın modelin "binlercesi" depolarda kaldı.
Çoğu Apple hayranı gibi Ive'nin de Steve Jobs zamanının şirket kültüründen uzak kalınmasından rahatsız olduğu anlaşılıyor. İddiaya göre Ive sadece Tim Cook'un "ürün yönetimi sürecine ilgisiz kalmasından" rahatsız değildi ve firmanın giderek Apple'ın alanında deneyimi olmayan direktörlerle dolması, Ive'nin canını sıkıyordu.
Ive, Watch'un piyasaya sürülmesinin kısa süre sonrasında Baş Tasarım Müdürü oldu ancak haftada sadece birkaç kez işe geliyordu. Toplantılar çoğunlukla Ive'nin yaşadığı San Francisco'ya taşınıyor ve hatta otellerde, çalışanların evlerinde yapılıyordu. WSJ'nin bir kaynağına göre "takım, Ive ile çalışmak için çırpınıyordu". Firmada kendini hissettiren isimlerden olan Ive'nin ortada pek görünmemesi, hayal kırıklığına yol açıyordu.
Tüm bu iddialara Apple cephesinden yanıt gelmesi de gecikmedi. Tim Cook, iddiaları sert bir dille yalanladı ve WSJ'ı sert ifadelerle eleştirdi.
Ive'nin Apple'da ürettiği, içinde Jobs ile tartışmaların da payının olduğu, birçok ikonik proje bulunuyor. Bunlar arasında iPhone, iPad, iPod, MacBook Air, Apple Watch ve hatta Apple'ın yeni tesisleri var.
Ive'nin yeni tasarım firması "LoveForm"un Apple ile çalışması için "senede milyonlarca dolar" alacağı söyleniyor.
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