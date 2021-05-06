Apple'ın 120Hz'lik iPhone 13'lerinde de Samsung'un İmzası Olacak!

Apple'ın yeni iPhone'larında, yani iPhone 13'lerde 120Hz ekran panellerine yer vereceği neredeyse kesin. Bu panellerin altındaki imzayı ise, görünüşe bakılırsa yine Samsung atacak.

  • Levent Öztürk
iPhone 13'e de Samsung imzası

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