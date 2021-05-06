Apple'ın 120Hz'lik iPhone 13'lerinde de Samsung'un İmzası Olacak!

Apple hayranları, uzun bir süredir şirketin iPhone'larında, daha doğrusu iPhone ekranlarında 120 Hz yenileme hızını sunmasını bekliyor. Ancak henüz bu yenileme hızı sunulmuş değil. Yine de, son birkaç aydır, iPhone 13'ün nihayet daha yüksek yenileme hızları getirme olasılığını vurgulayan birçok haber ve söylenti ortaya çıkmış durumda.
Cupertinolu şirket, iPhone'larında kullanılan OLED panellerinin çoğu için zaten Samsung Display'e güveniyor. Bu nedenle, iPhone 13'ün 120Hz OLED panellerin de Samsung Display tarafından sağlanacağını söylemek herhalde şaşırtıcı olmayacaktır.
Güney Kore'den gelen yeni bir habere göre, Samsung Display, en üst düzey iPhone 13 modelleri için düşük sıcaklıkta polikristalin oksit (LTPO) ekranlar tedarik edecek. Bunların muhtemelen iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olacağı tahmin edilebilir.
LTPO teknolojisi, 120 Hz yenileme hızını iPhone'lara getirmek için oldukça önemli. Pil ömrünü ciddi bir şekilde etkilemeden gelişmiş yenileme hızına izin veren bu teknoloji, gücü daha verimli kullanan bir arka panel sağlıyor. Söylenilene göre Samsung Display, Apple için bu ekranların özel tedarikçisi olacak.
Ayrıca bu paneller, yeni iPhone'ların içindeki tek Samsung yapımı parça olmayacak. Samsung Electro-Mechanics, yeni iPhone'lar için Apple'a sert esnek baskılı devre kartları (RFPCB) da sağlayacak. RFPCB, OLED panelleri ana karta bağlayan kısım olarak tarif edilebilir.
Apple, Samsung Display'e olan bağlılığını azaltmak istese de, halen çok sayıda panel satın almak zorunda olduğu açık. Yapılan tahminlere göre, Samsung Display bu yıl iPhone 12 ve iPhone 13 için Apple'a 110 milyondan fazla panel tedarik edecek.
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