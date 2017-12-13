Apple'ın App Store'unu Yeni Özellik!

Google Play'de bir düredir var olan özellik, en sonunda Apple'ın App Store'una da geldi!

Apple, App Store'a Ön Sipariş Özelliği Ekledi

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