Apple'ın App Store'unu Yeni Özellik!
Google Play'de bir düredir var olan özellik, en sonunda Apple'ın App Store'una da geldi!
Apple'ın uygulama mağazasında "ön sipariş" işleviyle ilk kez Super Mario Run ile tanışmıştık. Bugünden itibaren tüm geliştiriciler, yayınlamaya hazırladıkları uygulamalarını ön-siparişe sunabilecekler.
Oyun konsollarında ve Android'in uygulama mağazasında bu işleve sıkça rastlıyorduk. Bu yenilikle birlikte Apple da ön sipariş modasına uymuş olacak. Geliştiriciler, yayınlayacakları uygulama ve oyunlar için en fazla 90 gün önceden tanıtım yapıp, mağazada listelenebilecekler.
Kullanıcılar ise ön sipariş düğmesine basıp, oyun veya uygulama yayınlanır yayınlanmaz onu almayı garantilemiş olacaklar. Uygulama için para harcıyorsanız, bunu uygulama yayınlandığında sadece bir kez yapıyorsunuz. Ön siparişi Apple'dan veya geliştiriciden kaynaklanan herhangi bir ücrete maruz kalmadan iptal etmeniz de mümkün.
ABD dahil olmak üzere bazı ülkeler, App Store'daki ön sipariş bölümünü görmeye başladılar. Bölümün Türkiye'de ve dünyanın geri kalanında önümüzdeki günlerde görünür hale gelmesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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