Apple'ın Bahsetmediği 15 iOS 12 Yeniliği
iOS 12'nin getirdiği, ancak Apple'ın tanıtım sırasında bahsetmediği 15 yeniliği sizin için sıraladık!
iOS 12'nin tanıtımını takip ettiyseniz, güncellemenin çok fazla yenilik getirmediğini düşünmüş olabilirsiniz. İşletim sisteminde bir dizi faydalı geliştirmenin yapıldığı doğru, ancak tam olarak nelerin değiştiğini görmek için iOS 12'yi yakından incelemek gerekti.
Apple'ın tanıtımda bize bahsetmediği birçok yenilikten 15'ini, aşağıda sizin için sıraladık.
1. Çağrılara HomePod veya Apple Watch'tan Cevap Verin
Grup video sohbeti işlevine kavuşan FaceTime, sadece bununla da kalmadı. Artık FaceTime görüşmelerine mutfaktayken veya koşarken telefon taşımaya gerek kalmadan katılabiliyorsunuz.
2. Göz Kırpma Algılama
Animoji, artık dilinizi çıkardığınızı algılamakla yetinmiyor. Duyuruda bahsedilmese de işlev, göz kırptığınızı anlıyor ve bunu garip görünümlü karakterlere yansıtıyor.
3. iPad'e iPhone X Benzeri Hareketler
Artık ekranın altından yukarıya doğru sürükleyerek giriş sayfasına dönebiliyorsunuz. Benzer şekilde Control Center'a ulaşmak için sağ üst köşeden aşağı doğru çekebilirsiniz.
4. Daha İyi Portre Aydınlatma
Çift kameralı iPhone'larda Portrait Lighting'i kullandıysanız, kenarların bazen bozulduğuna şahit olmuşsunuzdur. Yeni mod, görüntüdeki kişinin maskesini çıkarak onu sahneden daha iyi bir biçimde ayırıyor. Böylece ortaya daha doğal bir görüntü çıkıyor.
5. Yeni Bir QR Okuyucu
Apple, Safari ve iOS içinde sizin için "güçlü" parolalar oluşturabiliyor. Aynı parolayı birden çok platformda kullanıyorsanız bu girdi işaretleniyor. Böylece onu daha güçlü bir parolayla dönüştürüp iPhone'da saklayabiliyorsunuz.
6. Kritik Uyarılar
iOS 12 sizi telefonunuzu daha az kullanmaya teşvik etse de, kritik şeyleri kaçırmıyorsunuz. Belirli uygulamalar, Rahatsız Etme engelini aşabiliyor, böylece sevdikleriniz size doğru zamanda ulaşabiliyor.
7. RAW Fotoğraf Desteği
RAW biçimindeki fotoğrafları artık iPad ve iPhone'a aktarıp yönetebiliyorsunuz. Güçlü iPad Pro'ya sahipseniz, fotoğrafları düzenlemeniz de mümkün.
8. Daha Uzun Animoji
Artık Animoji'leri kullanarak arkadaşlarınızı 30 saniyeye kadar meşgul edebileceksiniz.
9. Photos'ta Birden Fazla Kelimeyle Arama
Fotoğraf galerisinde arama yaparken artık "palmiye ağacı" gibi sözcükler yazabileceksiniz.
10. Portre Bölümleme
Kameranın geliştirilen portre modunun yanı sıra, artık üçüncü parti uygulamalar yazılım yardımıyla ön ve arka planı ayırabilecekler.
12. Siri, Motor Sporları Bilgisine Sahip Olacak
Artık Siri'ye Formula 1 dünya şampiyonasında kimin önde olduğunu sorabilirsiniz.
13. Gıda Bilgisi
Siri artık daha çok yiyecek hakkında bilgi sahibi. Mesela "balık ne kadar sağlıklı?" gibi çok sorulan sorular, artık cevapsız kalmıyor. Bilgiler, USDA (ABD Tarım Bakanlığı) web sayfasından alınıyor.
14. Güvenlik Kodu Otomatik Doldurma
Android'de bir süredir bulunan bu işlev, iki aşamalı doğrulamada size gelen mesajdaki kodu alıp, ilgili uygulamaya otomatik olarak doldurabiliyor.
15. Daha Çok Pil Bilgisi
iOS 12, son 24 saatte veya 10 günde telefonu nasıl kullandığınıza dair daha detaylı bilgiler veriyor.
Zeynel A. Öztürk
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