Apple'ın Bahsetmediği 15 iOS 12 Yeniliği

iOS 12'nin getirdiği, ancak Apple'ın tanıtım sırasında bahsetmediği 15 yeniliği sizin için sıraladık!

Apple'ın Bahsetmediği 15 iOS Yeniliği

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