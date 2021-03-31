Apple'ın Başı, Yangına Neden Olan Bir iPad Yüzünden Dertte

Geçtiğimiz yıl bir iPad nedeniyle yaşanan ve büyük bir yangına yol açan olayın faturası, Apple'ın önüne gelmek üzere...

  • Levent Öztürk
Apple'a yeni bir hatalı iPad davası daha

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