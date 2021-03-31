Apple'ın Başı, Yangına Neden Olan Bir iPad Yüzünden Dertte

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, bir iPad nedeniyle bir yangın çıkmıştı ve bu yangın sebebiyle Apple'a karşı bir dava açılmıştı. Michael Macaluso'nun evinde çıkan bu yangının sonucu olarak sigorta firması Allstate Insurance yangın hasarı sebebiyle 142.000 dolardan fazla ödeme yapmıştı. Şimdiyse avukatlık ofisi Luca Levine, Apple'a dava açarak firmanın sigorta şirketine ödeme yapmasını istedi.
Bu şikayette Macaluso'nun iPad'ini hiçbir şekilde değiştirmediği, yanlış kullanmadığı veya beklenilenden farklı bir şekilde çalıştırmadığı belirtiliyor ve yangının Apple'ın "hatalı ve kabul edilemez bir durumda olan" bir iPad sattığı söyleniyor.
Henüz Apple veya Macaluso'nun avukatı konu hakkında yorum yapmış değil. İhmal sonucu ölüme sebebiyet verme ile benzer bir dava da 2019 yılında New Jersey'de yaşayan ve Şubat 2017 tarihinde babası vefat etmiş olan Julia Ireland Meo adına Apple'a karşı açılmıştı. Bu davada da bir apartman dairesinde çıkan yangının, bir iPad'in hatalı bataryasından kaynaklandığı iddia ediliyordu.
Daha sonra bu apartman kompleksinin sahibi ve sigorta firması, Apple'a karşı ikinci bir dava açarak ödemelerinin karşılanmasını istemişti. Ancak bu dava da henüz sonuçlanmış değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın