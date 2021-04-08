Apple'ın Bul Uygulaması, Artık Sadece Apple Cihazlarını Bulmayacak

Apple'ın Find My (Bul) uygulaması artık Apple dışındaki cihazlarda da çalışıyor. Uyumlu yeni ürünlerin haftaya piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple artık diğerlerini de bulacak

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