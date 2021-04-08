Apple'ın Bul Uygulaması, Artık Sadece Apple Cihazlarını Bulmayacak

Apple, Find My (Bul) ağını üçüncü taraf aygıtları da içerecek şekilde genişletiyor. Araçtan yararlanacak ilk ürünlerden bazıları, Belkin'in Soundform kulaklıkları ve Chipolo One Spot öğe izleyiciyi içeriyor ve bunlar önümüzdeki haftanın başında satışa sunulacak. Bu ürünler mağazalara çıktığında, üzerlerinde "Apple Bul ile Çalışır" logosu bulunacak. Böylece, bu cihazları ağınıza uygulama içindeki "Öğeler" sekmesini kullanarak ekleyebileceksiniz.
Find my uyumlu bir cihazı sisteme tanıttıktan sonra onu artık uygulamanın harita arayüzünde görebiliyor ve nerede olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca, cihazı daha kolay bulabilmeniz için cihaza bir ses çalmasını söyleme seçeneği de bulunuyor. Kayıp moduna geçirdiğinizde bir aygıtı Apple Kimliğinize kilitlemek ve başka birinin onu hesabıyla eşleştirmesini önlemek mümkün oluyor.
Şirket ilk olarak WWDC 2020'de Find My'ı üçüncü taraf üreticilere açacağını duyurmuştu. 2020, Apple'ın genişlemeyle ilgili pek fazla güncelleme sağlamamasıyla birlikte geçti. Daha sonra Apple, geçtiğimiz hafta App Store'a Find My Certification Asst yazılımını yükledi. Bu yazılım, MFi (Made for iPhone) lisans sahiplerinin cihazlarını ağ üzerinde test etmelerine ve topladıkları verileri sertifikasyon için Apple'a göndermelerine olanak tanıyor.
Apple ayrıca, aygıt işaretçilerinin şirketin en son U1 donanımlı iPhone'lardaki Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisinden yararlanmasına olanak tanıyan bir taslak şartname yayınlıyor. Şirket, UWB'nin şirketlerin "daha hassas, yön farkında" deneyimler oluşturmasına olanak tanıyacağını söylüyor. Şirket, daha fazla Find My özellikli ürün ve aksesuarların yakında duyurulacağını da belirtti.
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