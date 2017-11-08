Apple'ın Büyük Samsung Zaferi!
Apple, Samsung'a karşı bugüne dek kazandığı en büyük zaferlerden birini kazandı!
Apple, 2014'te Samsung'a karşı olan bir patent davasında 120 milyon dolar tazminat kazanmıştı. Ama Samsung, mahkeme kararını geçen sene Şubat ayında temyize götürdü ve burada kararı iptal ettirerek küçük bir zafer kazandı. Bunun ardından Apple, konuyu yine başka bir federal temyiz mahkemesine götürdü ve bu mahkeme Samsung'un 120 milyon dolar zarar karşılama ödemesi yapması kararını yeniden doğruladı.
Son olarak Samsung, konuyu Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi'ne götürdü. Yüksek mahkeme Samsung'un temyiz isteğini reddedince artık Samsung için yasal bir yol kalmadı.
Böylelikle, geçen sene Apple'ın tazminatı kazandığına dair yeniden verilen karar geçerli olmuş oluyor.
Bu davadaki patentlerin içinde otomatik düzeltme, kaydırarak kilit açma ve hızlı linkler bulunuyor. Sadece hızlı link patentinin ihlali bile maliyetin 99 milyon dolarını oluşturuyor.
Bu kez Apple net bir zafer kazanmışa benziyor ve Samsung'a 120 milyon doları ödemekten başka pek bir yol kalmamış gibi görünüyor.
Samsung, diğer bir patent çekişmesinde Apple'a karşı büyük bir zafer elde etmişti. Yüksek Mahkeme, Apple'ın 399 milyon dolarlık tazminat isteğini kabul etmemişti. Apple, Samsung'un iPhone'ların anahtar tasarım özelliklerini kopyaladığını iddia ediyordu.
H. Hüseyin Öztürk
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