Apple'ın Canını Sıkan 10 yıllık VPN Savaşında İşler Kızıştı

Apple ve VirnetX arasında bitmek bilmeyen yasal kavga devam ediyor. Son gelişme ise, Apple'a yarım milyar dolara mal olabilir. Tyler, Teksas'taki bir jüri, Apple'ın VirnetX'e, kullanıcıların cihazlarını bir VPN bağlantısını otomatik olarak başlatma ve durdurma için ayarlamalarına imkan tanıyan bir özellik olan İstek Üzerine VPN için 502,8 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verdi. Bloomberg'in söylediğine göre jürinin bu karara varması 90 dakika sürdü.
Bu mahkeme destanı, yaklaşık on yıl önce VirnetX'in Apple'ı fikri mülkiyet haklarını çiğnemekle suçlaması üzerine başlamıştı; Apple'ın FaceTime, iMessage ve İstek Üzerine VPN özelliklerinin güvenli iletişim ile ilgili patentlerini, özellikle de ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için geliştirdiği teknolojilerin patentlerini ihlal ettiği iddia edilmişti. VirnetX, ilk olarak mahkemeden 700 milyon dolar istemişti ve Apple da karşı tarafa çok daha düşük bir miktar (113 milyon dolar) borçlu olduğunu düşünmekteydi. Teknoloji devinin birkaç ay önce VirnetX'e 450 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verilmişti ancak bu, VirnetX'in ihlal edildiğini iddia ettiği özelliklerinin daha önceki sürümleri içindi. Bu yeni karar, Apple'ın o miktarın üzerinde 502,8 milyon dolar daha ödemesi gerektiği anlamına geliyor.
Patent davası açan firmaların lehine karar vermesiyle ünlü olan Doğu Teksas mahkemeleri, geçtiğimiz yıllar içerisinde VirnetX'in lehine birkaç karar daha aldılar. Ancak Apple her zaman bu kararlara itiraz etti ve bu sefer de durum farklı gözükmüyor.
Bir Apple sözcüsünün Bloomberg'e söylediğine göre firma, jüriye ayırdıkları zaman ve düşünceleri için teşekkür ederken, karardan memnun olmadıklarını ve itiraz etmeyi planladıklarını belirtiyor: "Bu dava on yıldan uzun bir süredir devam ediyor ve ürünlerimizin temel çalışmaları ile ilgisiz olan patentler patent ofisi tarafından geçersiz bulundular. Bu tür davalar sadece yeniliği durduruyor ve tüketicilere zarar veriyor."
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