Apple'ın Çin'i Terk Edeceği, Bu Yeni Gelişme ile Neredeyse Kesinleşti

Apple, üretim tesisin Çin'den taşımaya kararlı. Apple'ın Hindistan'a 1 milyar dolara yatırım yaptığı iddia ediliyor. Taşınmanın sebebi ise Koronavirüs ve Apple kullanıcılarının talebi.

  • Ercan Uğurlu
Apple Çin'i Terk Etmekte Kararlı! Şirket Taşınıyor

Apple, hızlı bir şekilde Çin'i terk etme planları yapıyor. ABD ve Çin arasındaki gerilim hızlı bir şekilde tırmanırken, öte yandan Çin'in koronavirüsün de patlama noktası olması sebebiyle Apple, bir an evvel bu ülkeden çıkmanın hesapları içinde.

Reuters'un haberine göre Apple, Hindistan'a 1 milyar dolarlık yatırım yapmış ve böylece üretim tesislerini büyük ölçüde Hindistan'a taşıyacak. Çin'deki diğer üretim noktalarını da yine diğer ülkelere kaydırma planları içinde olan şirket, Washington ve Pekin arasındaki ticaret geriliminden de elbette etkilenmiş durumda.

Ayrıca ticaret geriliminin yanı sıra koronavirüs sebebi ile beraber de yalnızca Apple şirket olarak değil, Apple kullanıcıları da şirketin bir an önce Çin'den çıkması gerektiğini düşünüyor. En azından Apple'ın Hindistan'a yaptığı yatırımı açıklayan kaynağın ifadesi bu şekilde.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
16 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda robot süpürge, cep telefonu ve TV imkanı
BİM 17 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV imkanı
Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 2020 takvimi belli oldu!
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Günün En çok Okunanları
Samsung'a 2.3 Milyonluk Büyük Hırsızlık Şoku
Yeni "Scarface" filmi nasıl olacak? İşte yeni versiyona dair tüm ayrıntılar
Microsoft, Xbox Series X İçin Çok Farklı Bir Yol Seçti
OPPO'dan 125W yeni şarj teknolojisi! Hızlı, kablosuz, mini boy! Ayrıntılar
Far Cry 6 için Türkçe altyazılı fragman yayında! Far Cry 6 ne zaman çıkacak

 

 