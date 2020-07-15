Apple'ın Çin'i Terk Edeceği, Bu Yeni Gelişme ile Neredeyse Kesinleşti

Apple, üretim tesisin Çin'den taşımaya kararlı. Apple'ın Hindistan'a 1 milyar dolara yatırım yaptığı iddia ediliyor. Taşınmanın sebebi ise Koronavirüs ve Apple kullanıcılarının talebi.