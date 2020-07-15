Apple'ın Çin'i Terk Edeceği, Bu Yeni Gelişme ile Neredeyse Kesinleşti

Apple, hızlı bir şekilde Çin'i terk etme planları yapıyor. ABD ve Çin arasındaki gerilim hızlı bir şekilde tırmanırken, öte yandan Çin'in koronavirüsün de patlama noktası olması sebebiyle Apple, bir an evvel bu ülkeden çıkmanın hesapları içinde.
Reuters'un haberine göre Apple, Hindistan'a 1 milyar dolarlık yatırım yapmış ve böylece üretim tesislerini büyük ölçüde Hindistan'a taşıyacak. Çin'deki diğer üretim noktalarını da yine diğer ülkelere kaydırma planları içinde olan şirket, Washington ve Pekin arasındaki ticaret geriliminden de elbette etkilenmiş durumda.
Ayrıca ticaret geriliminin yanı sıra koronavirüs sebebi ile beraber de yalnızca Apple şirket olarak değil, Apple kullanıcıları da şirketin bir an önce Çin'den çıkması gerektiğini düşünüyor. En azından Apple'ın Hindistan'a yaptığı yatırımı açıklayan kaynağın ifadesi bu şekilde.
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