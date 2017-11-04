Apple'ın Çin'deki Piyasa Payı Büyüyor!
Apple'ın Çin'deki piyasa payı büyüyor, Huawei ise lider durumda.
Çin, dünyadaki en büyük akıllı cep telefonu piyasası, ama mal sevkinde yüzde beş gerilemeyle 119 milyon ürüne düştüğü haberi Canalys'ten geldi.
Apple'ın durumu ise iyi görünüyor, firma, 2017'nin üçüncü çeyreğinde 11 milyon mal sevki yaptı ve bu geçen seneye göre yüzde 40 bir artış. Bu, Apple'ın Çin'de son sekiz çeyrekteki en yüksek performansı. Dahası, yeni açıklanan iPhone 8, geçen senenin iPhone 7'sine göre satışlarda daha çok yer kapladı. Yalnız, büyümeye rağmen yine de Apple haberde beşinci sıradaydı, ve piyasa araştırma firmasına göre Apple'ın bu büyümesi geçici ve bir sonraki çeyrekte bunu koruyamayacak.
Canalys Araştırma Analist'i Mo Ja, iPhone X'in yokluğunda iPhone'larını yükseltmek isteyenler sayesinde satışların geçici olarak arttığını söylüyor. iPhone 8'in açıklanmasının ardından, eski modellerdeki fiyat indirimleri de bu geçici büyümeye katkıda bulundu.
Diğer yandan, 22 milyon ürünle Huawei piyasada lider durumda, hemen ardındansa 21 milyon ürünle Oppo, sonrasında ise 20 milyon ile Vivo geliyor. Xiaomi, dördüncü sırada, ama Canalys, Çinli firmanın 11 Kasım'da Çin'in çevrim içi alışveriş festivalinde Huawei, Oppo ve Vivo'yu geçeceğini düşünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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