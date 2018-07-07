Apple'ın "Eski" Listesine Yeni Üye

Apple, bir cihazını daha "eski" listesine koydu ve artık destek ve yedek parça sunmayacağını açıkladı. Ama Türkiye için durum biraz daha iyi!

Apple'ın "eski" listesine yeni üye

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