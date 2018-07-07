Apple'ın "Eski" Listesine Yeni Üye
Apple, bir cihazını daha "eski" listesine koydu ve artık destek ve yedek parça sunmayacağını açıkladı. Ama Türkiye için durum biraz daha iyi!
Apple, piyasaya sürdüğü ilk Retina MacBook Pro modelini "eski cihazlar" listesine eklediğini duyurdu. Bu duyuru, bahsi geçen bilgisayarın artık Apple tarafından resmi onarım ve yedek parça desteği alamayacağı anlamına geliyor.
Apple'ın üretimi durdurmasının ardından 5 yıl geçen cihazları bu listeye eklediği biliniyor. İlk Retina MecBook Pro'nun 2012 yılında piyasaya sürüldüğü düşünülürse, fazla bile yaşadığı söylenebilir.
Ancak ülkemizde (ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde) yasalar, satılan bir cihaz için 10 yıl yedek parça ve ücretli onarım desteğini zorunlu kılıyor. Bu yüzden eğer halen eski bir Retina MacBook Pro kullanıyorsanız, birkaç yıl daha rahatsınız demektir.
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