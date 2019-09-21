Apple'ın Gizlediği iPhone 11 Bilgileri Açığa Çıktı
Apple'ın açıklamaktan çekindiği gizli iPhone 11 bilgileri net bir biçimde ortaya çıktı!
- Ercan Uğurlu
iPhone 11 modellerini kısa bir süre önce tanıtan Apple, gözleri bir kez daha üzerine çevirmeyi başardı. Her ne kadar telefonların arkasına yer alan kameralar, sahip olduğu özelliklerden çok gündeme trifobi, yani "delik korkusunu" taşımış olsa da, Apple'ın yeni telefonları fanlar tarafından her zamanki gibi büyük beğeni ile karşılandı. Şu an yurt dışında satışa henüz çıkan iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için Türkiye fiyatları ise henüz belli değil. Şimdiye kadar ortaya atılan fiyatlar ya iddia, ya da söylentiden ibaret.
Evet, iPhone 11 Türkiye fiyatı henüz resmi olarak belli değil, ancak Apple'ın belirsiz kıldığı tek şey bu da değil. iPhone 11 modelinin teknik özelliklerini Apple'ın web sitesinde kontrol ettiğinizde, RAM ve batarya kapasitesi hakkında özel bir bilgi göremezsiniz. Ancak bu bilgiler, seçim arifesindeki kullanıcıların modelleri birbiriyle kıyaslarken oldukça önem gösteriyor. Her ne kadar bu bilgileri Apple saklasa da, elbette ortaya çıkmakta gecikmemiş.
TENAA'nın listelerinde yer aldığına göre iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerinin batarya kapasiteli, RAM miktarları açık ve net şekilde görünüyor. Hatta bu bilgilerin altına iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max'i de yerleştiren MacRumors, böylece bu modeller arasında kalan kullanıcıların işine bir hayli yarayacaktır.
- iPhone 11: 3,110 mAh batarya ve 4GB RAM
- iPhone 11 Pro: 3,046 mAh batarya ve 4GB RAM
- iPhone 11 Pro Max: 3,969 mAh batarya ve 4GB RAM
- iPhone XR: 2,942 mAh batarya ve 3GB RAM
- iPhone XS: 2,658 mAh batarya ve 4GB RAM
- iPhone XS Max: 3,174 mAh batarya ve 4GB RAM
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın