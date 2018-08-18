Apple'ın Gözlüğü Çok Yakın Olabilir!
Yeni bir rapora göre Apple'ın AR gözlükleri sadece bir yıl sonra satışa sunulabilir!
Apple'ın ilk akıllı gözlük setini bekleyişiniz sonsuza dek sürüyor gibi mi geliyor? Apple'ın üzerinde çalıştığı söylenen en heyecan verici teknolojilerden biri olan bu cihazın çıkış tarihi, güvenilir bir analistin raporuna göre çok yakında olabilir.
Apple hakkında söyledikleri çoğu kez doğru çıkan Ming-Chi Kuo, Apple'ın AR Gözlüklerinin 2020'de yılında piyasaya sürülmeye hazır olacağına inandığını söyledi. Tabi ki şimdilik bu tarihe şüphe ile yaklaşmakta fayda var – Kuo'nun kesin olarak sahip olduğu bir bilgi bulunmuyor – ancak Kuo, müşterilerine yaklaşan ürün hakkında bilgi vermek için yeterli bilgiye sahip olduğuna inanıyor.
Ancak bu durum, Apple Gözlük hakkında başka bir popüler Apple analistinin iddia ettikleri ile zıt düşüyor. Gene Munster daha önce gözlüklerin 2020'de geleceğini düşündüğünü söylemiş olsa da, kısa bir süre önce fikrini neden paylaşmadan 2021 Aralık tahmini ile değiştirdiğini açıklamıştı.
Apple CEO'su Tim Cook, 2017'nin sonlarında, artırılmış gerçeklik teknolojisinin yüzünüze yerleştirilmeye hazır olmadan önce olgunlaşmaya ihtiyacı olduğuna inandığını belirtmişti.
Kesin olan şey ise Apple Gözlükleri bu yıl görmeyeceğimiz ve bekleyişimizin devam edeceği. Ancak kısa ömürlü Google Glass yayımının bir tekrarını görmektense tamamen kullanılabilir bir ürün için biraz daha beklemeyi tercih edeceğimizi söyleyebiliriz...
Levent Öztürk
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