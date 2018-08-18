Apple'ın Gözlüğü Çok Yakın Olabilir!

Yeni bir rapora göre Apple'ın AR gözlükleri sadece bir yıl sonra satışa sunulabilir!

Apple'ın Gözlüğü Çok Yakın Olabilir!

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