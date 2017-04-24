Apple'ın Hedefi Bu Sefer Gerçekten "Çok Yüksek"
Apple'ın bir sonraki hedefi, beklenenden çok daha yüksekte. Üstelik bu yükseklik, gerçek anlamda bir yükseklik!
Apple'ın bir sonraki büyük hedefi Dünya'nın dışına taşmak. Görünene göre teknoloji devi internet uyduları ile yoğun olarak ilgileniyor.
Teknoloji devinin yakın zamanda işe aldığı iki kişi, Bloomberg ile konuşan "konu ile ilgili kişilerin" söylediğine göre Google'da uzay operasyonları ve uydu mühendisliği yöneticileriydi. Eski Google çalışanları, Apple'da Dropcam ortak-kurucusu Greg Duffy tarafından yönetilen yeni bir donanım ekibine katılacak.
Duffy de, Nest'in 2014 yılında Dropcam'i satın alması sebebiyle eski bir Alphabet (Google'ın ana firması) çalışanı. Duffy, söylenenlere göre Tony Fadell ile anlaşmazlığının ardından geçtiğimiz yıl görevinden ayrılarak Apple'a katılmıştı.
Apple'ın uydu alanında isimleri işe almasının kesin bir sebebi belirtilmiş değil. Hava verilerini toplamak Apple Maps'i kesinlikle iyileştirecektir ve Apple'ın yörüngedeki hedefi için mantıklı bir açıklama olabilir ancak ipuçlarından anlaşılana göre iPhone üreticisinin planları, uzaydan internet sunmaya başlamak ya da en azından bu alana katılmayı içeriyor.
Apple'ın muhtemelen bu tür bir proje için Boeing ile görüştüğü biliniyor ve Dünya yörüngesine 1.000'in üzerinde uydu gönderecek bir planın potansiyel "yatırımcı-ortaklarından" biri olması uzak bir ihtimal değil.
Facebook, Google ve SpaceX'in de içinde yer aldığı diğer endüstri liderleri de uydular ve diğer internet sunum yöntemlerini inceliyor. Facebook, bir drone uçak ve helikopter ile ulaşması zor bölgelere internet götürmeyi planlarken, Google da Project Loon balonları ile zor alanlara erişmek istiyor.
İnternet uyduları, Apple için radikal bir yeni alan olabilir ancak firma için bu bir ilk olmayacak. Ayrıca Facebook, Google ve SpaceX'in uzayda kendilerine bir yer bulmaya çalışmaları ile beraber Apple da yarışa mümkün olduğunca erken katılmayı isteyecektir...
Levent Öztürk
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