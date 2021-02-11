Apple'ın İlk Katkanabilir iPhone'u Hakkında Ortaya Yeni İddialar Atıldı

Apple'ın katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığı dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Ama bu telefonun nasıl görüneceği halen gizemini koruyor. Ama yeni dedikodular, iPhone Flip olarak adlandırılan telefonun Samsung Galaxy Z Flip veya Motorola Razr 2020'ye benzeyeceğini söylüyor.

Katlanabilir iPhone için yeni iddia

Apple sızıntılarıyla tanınan bir kaynak olan Jon Prosser, Apple içindeki kaynaklarının, kapaklı ve katlanabilir iPhone'u ile ilgili bazı önemli ayrıntılar verdiğini iddia etti. Daha önce de, Apple'ın kitap gibi katlanan daha büyük bir telefon yerine kapaklı bir tasarım düşündüğünü duymuştuk. Şimdi bu iddia, yeni bir kaynak tarafından dillendiriliyor.

Prosser'in muhbiri, şirketin iPhone Flip için "eğlenceli renkler" düşündüğünü söylüyor. Bu da, iPhone 12 Pro serisinden daha çok iPhone 12'ye benzer tonlar göreceğimiz anlamına gelebilir. Prosser tarafından sağlanan son bilgi, iPhone Flip'in hala birkaç yıl uzakta olduğunu gösteriyor. Kaynak, katlanabilir iPhone'un 2023'e kadar burada olacağına inanmadığını söylüyor ve bu da en erken tarih. Bu yüzden muhtemelen beklemek zorunda kalacağız ve yepyeni dedikodulara hazırlıklı olmamız gerekiyor.

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