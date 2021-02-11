Apple'ın İlk Katkanabilir iPhone'u Hakkında Ortaya Yeni İddialar Atıldı

Apple'ın katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığı dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Ama bu telefonun nasıl görüneceği halen gizemini koruyor. Ama yeni dedikodular, iPhone Flip olarak adlandırılan telefonun Samsung Galaxy Z Flip veya Motorola Razr 2020'ye benzeyeceğini söylüyor.