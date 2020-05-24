Apple'ın iOS 14 İşletim Sistemi Fena Sızdı, Korsanların Eline Düştü

Apple'ın bir sonraki işletim sistemi iOS 14, yayınlamasından çok önceden ortaya çıktı ve korsanların eline düştü.

  • Ercan Uğurlu
Apple'ın iOS 14 İşletim Sistemi Fena Sızdı!

Apple'ın iOS 14 işletim sistemini tanıtmaya hazırlandığı biliniyor. Amerikalı şirketin yeni işletim sistemini haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2020 etkinliğinde tanıtması beklenirken, ortaya çıkan bir haber Apple için şok etkisi yaratmış durumda. Zira iOS 14 işletim sistemi detayları sızmış ve bilgisayar korsanlarının eline düşmüş durumda.

Evet, Apple'ın haziran ayında ilk kez göstermeyi planladığı iOS 14 işletim sistemi şimdiden hazır ve uzmanlar üzerinde son noktalar üzerinde çalışıyorlar. Fakat Apple'ın yeni işletim sistemiyle ilgili büyük bir güvenlik açığı doğmuş durumda. Gelen bilgilere göre Apple'ın iOS14 işletim sistemi şubat ayından bu yana sızmış durumda ve çalışan bir iPhone üzerinde, bilgisayar korsanlarının elinde. Bu iPhone'un korsanlar tarafından nasıl ele geçirildiği ise bilinmiyor.

Apple ise durumun farkında ve muhtemelen şu sıralar bu konuda güvenlik üzerinde yoğun mesai harcıyorlar. Ancak Apple'ın bu sızıntı konusu hakkında bir açıklamada bulunmamış olması tat kaçırmıyor değil. Muhtemelen şirketin önümüzdeki günlerde iOS 14 konusunda başı bir hayli ağrıyacak ve birçok güncelleme yayınlamak zorunda kalacak.

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