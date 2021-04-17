Apple'ın iPhone 12 Başlattığı Mini Model Furyası, Çok Uzun Sürmeyebilir

iPhone 12 mini'yi beğenenlere kötü haber: Yeni bir iddiaya göre Apple, bu sene olmasa da, çok yakında mini modellerinin fişini çekebilir.

iPhone mini fazla yaşamayabilir

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