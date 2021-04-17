Apple'ın iPhone 12 ile Başlattığı Mini Model Furyası, Çok Uzun Sürmeyebilir

Eğer Apple'ın piyasadaki iPhone 12 serisinde yer alan iPhone 12 mini modeli hoşunuza gittiyse ve mini modellerin yıllarca devam etmesini bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz oldukça yüksek görünüyor. Zira Apple, 2022 yılında tanıtacağı iPhone modellerinde - büyük ihtimalle iPhone 14'te - bir mini model olmayabilir. Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bir iddiaya göre, Apple'ın 2022'deki iPhone modelleri 6.1 inç ve 6.7 inç boyutlarında gelecek iki üst düzey modelin yanı sıra, aynı boyutlara sahip iki standart modeli içerebilir.
iPhone 13 serisinde ise bir mini model olacağı neredeyse kesin. iPhone 13 serisinin, iPhone 12 serisi ile aynı yolu takip etmesi bekleniyor. Yani bir mini model, bir standart model, bir Pro model ve bir de Pro Max model.
iPhone mini'nin iptal edileceği iddiası gerçek olsa bile, bu durum Apple'ın küçük iPhone'lardan vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Zira Apple'ın iPhone SE serisini devam ettireceğine tüm uzmanlar kesin gözüyle bakıyor.
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